ÕNNE VALEM | Kaksteist õppetundi, mis päästavad su elu

Kass on vist surnud! Vaatan, lebab floksipõõsa all, saba sirgu, kõik neli valget käppa taeva poole, keel ripakil ja kõht õieli. Aga ei, liigutab veidi vuntsi, kui teda hüüan. Koera leian pärast otsimist lõõtsutamas kõige pimedamast nurgast voodi alt – ilmselt on seal pisut lahedam kui õues.

Ka mulle tundub kõige mõistlikum viis meie kohalik Kreeka üle elada ennast kuhugi hämaramasse nurka parkida, seltsiks raamat, mis ei kurna ajusid, ent köidab piisavalt, et leitsakut mitte tähele panna. Valin Edith Egeri raamatu „Kingitus. Kaksteist õppetundi, mis päästavad su elu“.

Alustan küsimusega tagakaanelt: „Kas sa tahaksid olla abielus iseendaga?“

Einoh, ka Raja Teele soovitas kõigepealt iseennast...

Tegelikult on selle „praktilise ja inspireeriva käsiraamatu“ sisu kerglastest naljadest kaugel. Autoril Edith Egeril (93) oli õnnetus sündida Ungari juudina, mistõttu sai ta teise maailmasõja päevil Auschwitzis „elu õppetunni“, mida ei soovitaks mitte kellelegi. Raamatus toob ta vaid ühe näite: sel õhtul, kui ta ema gaasikambrisse viidi, lasi doktor Mengele võimlejana olümpiakoondisse kuulunud Edithil endale tantsida...