Elroni arendusjuht: inimesed rongis seisavad, ratastele ruumi juurde teha oleks täiesti vastutustundetu

iks on nii, et Elron tahab rattaid rongides lisatasu alla panna?



Kes on rongiga sõitnud, on näinud, et tihti on rattaid rongides väga palju. Iseenesest positiivne, aga rongides on ka inimestel suur ruumipuudus. Vahekäik on tihti rattaid täis ja see takistab liikumist. Inimesed ei saa WCsse, ei saa oma istekohale. Teenindaja ei saa liikuda. Tekivad hilinemised, kuna rataste sisenemine-väljumine võtab väga palju aega. Tagatipuks on see ohtlik, kui inimesed seisavad seal vahekäigus oma ratastega – neil ei ole võimalik kuskilt kinni hoida. Kui rong ohuolukorras pidurdab, siis see lihtsalt on ohtlik.

Seal on konksud olemas. Miks rattaid, mis konksu otsa ei mahu, lihtsalt rongist välja ei aeta?



Me ei ole tahtnud inimesi välja ajada. Pigem üritaks nii, et inimesed, kellel ei ole ratast rongi vaja võtta, jätavad selle kas koju või raudteejaama. Kui meil on kaks lapsevankrit, rongi mahub veel kuus ratast ning seitsmes jätta lihtsalt platvormile, võib sellel seitsmendal olla tegelikult kõige rohkem vaja ratast rongi võtta.