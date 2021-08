Presidendikohast keeldujad räägivad suud puhtaks

Koit Toome: Kuule jah, Tanel Kiik ikka vahel helistab ja räägib, mis töökohad neil vabad on. Ta on mõnes mõttes hullem kui LHV müügimehed kaubanduskeskuses, kuidagi ei jäta rahule.

Hiljuti küsis Tanel, kas ma presidendiks tahan saada. Ütlesin, et naine ei luba, muidu hakkaks. Oot, sõnum tuli. Tanel teatab, et tal asekantsler läheb ära, et kas ma tahaks tulla ministeeriumi tervisevaldkonda juhtima. No ma ei teagi, mis ma nüüd talle vastama peaks...

Blogija Mallukas: Ikka pakuti mulle ka presidendikohta, no kes see julgeks mulle mitte pakkuda, ha-ha. Mul oli juba kõik kokku lepitud, aga siis küsiti, kas olen juba 40 täis. Mis diskrimineerimine see on?

