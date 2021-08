ERISAADE | Õhtulehe uuriv ajakirjanik Risto Berendson: tegelikult Repsi lugusid on rohkem, oleme ära kirjutanud umbes pooled

Õhtulehe uuriva toimetuse juht Risto Berendson räägib aga, et avalikkus ei tea pooltki sellest, mis Reps teinud on. „Kui ausalt südamelt kõik ära rääkida, siis tegelikult neid lugusid on rohkem. Umbes pooled on ära kirjutatud,” sõnab ta Erisaatele.

Berendson lausub, et Õhtulehes on kirjutatud need lood, mis lapsi väga ei riiva. Lastega seotud lood on asetatud kõrvale. „Me kõik teame, et koolikaaslased võivad olla väga julmad,” kommenteerib ajakirjanik ning lisab, et ajakirjandus ei tohi olla kiuslik.

„Mailis Reps on päris palju peksa saanud. Ja minu arvamus on see, et asja eest. Aga ma ei tahaks, et meie ajakirjandus oleks nagu Ameerikas, kus mingi hetk au ja kuulsuse nimel hakitakse inimene täitsa ära,” ütleb Berendson.

Jah – Berendson leiab, et Mon Reposi peo kajastamisel võiks nüüd olla punkt, ent see ei olnud tal ka ainus maksumaksja rahaga peetud pidu.

Veel teinegi sünnipäevapidu

„Sünnipäeva õhtule eelneval päeval peeti samamoodi ju ministri sünnipäeva maksumaksja rahakoti eest, kus üks ametikool tegi cateringi ja üks kitarrimees mängis siis taustaks muusikat. Selle maksis ka kõik maksumaksja kinni,” kirjeldab ajakirjanik, kuid möönab, et sellel ministeeriumis toimunud peol olid ka vähemalt ministeeriumi ametnikud oodatud ministrit õnnitlema.

Mon Repos oli Berendsoni sõnul aga eriti markantne juhtum. „Pakuti erakonna ladvikule luksuslikku õhtusööki, veinid-värgid, ja seda kõike, Joosep, sinu, minu ja kõikide kuulajate raha eest.” Info, et see toimus, oli Õhtulehele teada juba sügisel, kuid tol hetkel oli see vaid jutt ning ei olnud täielikku kindlust.

Kust see kõik algas? „Saamahimu. Kust saab, sealt võeti,” pakub Berendson.

„Ääretult kahju, et keegi oma heaolu nimel ei julgenud öelda Mailis Repsile, et vabandust, nii ei tohi teha,” on tal etteheited ministeeriumi ametnikele.