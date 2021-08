UUS STANDARD: Esmaspäeval algas Tallinna kesklinna hotelli Forum ees restorani Noho rajamine. Söögikoha eripära on klaasist kuubikud, mis lasevad kõigil seltskondadel omaette einestada. Koroonaajastul on see igati mõistlik lahendus.

Tõnu Tunnel Fotu