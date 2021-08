Karmen Joller: Anneli Ott, palun lõpetage teadlaste alavääristamine

Nii lihtne see ongi. Kedagi ei diskrimineerita. See on igaühe vaba valik.

Karmen Jolleri arvamuslugu tõukus Vilja Kiisleri intervjuust kultuuriminister Anneli Otiga. Minister on väidetavalt ainus valitsuskabineti liige, kes ei ole vaktsineeritud. Ta on põhjendanud, et ei pea õigeks avalikult öelda, kas on vaktsineeritud või mitte, sest need on delikaatsed terviseandmed. Samas avaldas ta intervjuus, et kuna ta ei ole viroloog, siis ei taha ta ka öelda, et kõik peaks vaktsineerima.