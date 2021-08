GUUD, BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Vintis meessirtsutajad avalikus ruumis

„KRATT“ Uus kodumaine õuduskomöödia on väga naljakas ja rokkiv – minge kinno! Loodame, et meie filmide hea tase ja edulood nii Eestis kui väljaspool suudavad kuidagi veenda rahakraani juures istujaid ka filmilinnaku rahastamise ja tootmiseelarvete kergitamise osas, sest ainult õhust ja armastusest kahjuks filme teha ei saa...

NAD TULID SIISKI! Viimaste nädalate vihma üle on põhjust rõõmu tunda – see meeldib kõigi korilaste rõõmuks ka seentele, keda on nüüd põhjust metsast otsima minna.

AVALIKUS RUUMIS SIRTSUTAMINE Kahjuks pole ainult koerad ja kassid need, kes avalikel haljasaladel ja mujal linnaruumis häda teevad. Vintis meessirtsutajad, kui põdur põis ei pea WC leidmiseni vastu, jooge vähem!

KIIMALISED ONUD Vaevu on jõudnud ­vaibuda Elizabeth II pojatütre abikaasaga seotud tissi­skandaal, kui Briti monarhiat tabas järgmine pauk – prints Andrew kaevati vahekorra eest 17aastase tüdrukuga kohtusse. On asju, mille eest ka kroon ei kaitse.

NÄDALA SÕNA: LAIAPINDNE Laiapindne president. Laiapindne riigikaitse. Laiapindne konsensus. Jne. Mida see kolesõna „laiapindne“ tähendab? Milline on „laiapindne“ president? Mõeldes meie seast lahkunud Jaan Kaplinskile ja tema mõtetele eesti keele osas – vähem estorantot, laiapindselt! Vaata ka laiapõhjaline, komberuum, jätkusuutlik, abikõlbulik, säilenõtke, suvand, varundamine, sisend, tolerast, validaator, käputama, ­taristu, rööprähklemine, sisulooja.