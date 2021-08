Kerttu Jänese: kõigil on septembris võimalus jätta oma laps koduõppele

Koolid avavad juba kolme nädala pärast uksed. Laialdast distantsõpet ei tule. Koroonadiagnoosi saanud kaaslasega koolis kokku puutunud lapsed enam klassikaupa eneseisolatsiooni ei jää. Selle asemel neid testitakse. Koheselt koolist koju jäävad vaid positiivse testi andnud õpilased ja haigusnähtudega inimesed.

Paljudele distantsõppest räsitud vanematele ja lastele (kuigi viimased seda ise ehk veel ei taipagi) oli see sõnum lootuskiireks pimeduses. Kuid oli ka neid, kelle puhul langes haridusministri rõõmusõnum viljatule pinnale. Sotsiaalmeedias vallandus selle uudise kommentaariumis murelike vanemate pahameeletorm: kuidas te kavatsete niimoodi tagada laste turvalisuse, eeskätt alla 12-aastaste, kelle vaktsineerimisele veel rohelist tuld pole näidatud? Mina oma last kooli saata ei julge! Hirm ei ole just parim stardipakk, et alustada uut õppeaastat.