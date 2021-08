Raul Kirjanen – Lasnamäe poisi teekond Eesti üheks rikkaimaks meheks

Raul Kirjanen, most likely to succeed. Kõige tõenäolisem edu saavutama. Just sellise kirjeldusega saatsid Kirjaneni maailma 1994. aastal tema lennukaaslased Tallinna Inglise Kolledži lõpetamisel.

Klassikaaslased kirjeldavad Kirjaneni (45) sihikindla, tasakaaluka ja tagasihoidlikuna. „Nagu tõsine maapoiss,“ meenutab üks. Kõik mäletavad tema maavillast rohelist kampsunit, keskel kollane triip, mida ta läbi kolme gümnaasiumiaasta pea kogu aeg kandis.

Kirjanen tuli Lasnamäelt, Laagna gümnaasiumist. Eliitkoolis lihtsatest oludest tulijale algul sõbralikult ei vaadatud.