Jaapani ärimees ehitas Kesk-Eesti metsadesse tuumavarjendit maailma eliidile

Kui

1998. aastal Tallinna lennujaamas esimest korda Eestimaa pinda puudutab, on november. Maapinnal helgivad poriloigud, õhk on jahe ja niiske. Maarjamaa loodus, mille järele tekkinud ihalus Akiyama kodumaast poole maakera kaugusele läkitas, on mattunud lume-eelsesse pimedusse.