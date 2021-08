Kelle kätes on Afganistani tulevik? Kardetavasti on kõik „sõbralikud“ naabrid uue reaalsuse juba heaks kiitnud

Tõenäoliselt ei uskunud Ashraf Ghani (72), et tema teine ametiaeg just nii lõpeb. Afganistan on küll keeruline riik, kuid 2014. aasta võidukad valimised näitasid tema toetajatele, et Hamid Karzai üha korruptiivsemale võimule leidub alternatiiv. Et tulevik võib olla minevikust roosilisem.

Ghani naasis oma sünnimaale doktorikraadiga USA mainekast Columbia ülikoolist ja töökohaga Maailmapangas. 2006. aastal, mil Ghani töötas Karzai administratsioonis nõunikuna, räägiti temast kui võimalikust uuest ÜRO peasekretärist.

Nädalavahetusel kihutas ta aga Tadžikistani poole. Või Usbekistani. Või lendas ta hoopis Omaani. Ega keegi täpselt ei teagi. Igatahes ei ole teda enam Kabulis, mis on pärast 20 aastat taas Talibani võimu all. Kui uskuda Vene saatkonda, põgenes Ghani koos suure kaaskonna ja sellise hunniku sularahaga, et seda pudenes veel lahkuvate maasturite uste vaheltki.