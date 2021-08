See on raske teema, mind on see vaevanud kümmekond aastat. Algab ju kõik nii, et noor mees vaatab pornot ja rahuldab end. Sa ei tea ju, kust maalt on see tervistav tegevus ja mitmendast korrast hävitav. See ei tähenda, et ma pean pidevat võitlust iga päev, vaid see käib tsüklites nagu alkohoolikutel – on aegu, kui sa saad endaga hästi hakkama. On olnud ka väga halbu päevi, siis olen otsinud terapeudi abi. Näiteks ühe terapeudiga läks lapsepõlve minek liiga valusaks, ei suutnud enam edasi minna, jätsin pooleli. Mind on lapsepõlves seksuaalselt väärkoheldud, aga ma ei taha midagi täpsustada, seda inimest ei ole enam.