Värske uuring: Eestis suri 2020. aastal suitsiidi tõttu kolm korda rohkem inimesi, kui hukkus liiklusõnnetustes

Enesetappude ja enesetapukatsete kohta Eestis ilmus hiljuti Eesti-­Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) koostatud epidemioloogiline ülevaade.

Aastal 2020 oli 212 enesetappu (suitsiidikordaja 100 000 elaniku kohta 15,9), mis võrdluses Euroopa Liidu keskmisega on küll rohkem, kuid trend on sellele lähenemise suunas. Meditsiinisüsteemis registreeritud enesetapukatsetega seotud isikuid oli Eestis 2020. aastal umbes 10 korda sagedamini kui enesetappe.

Iga numbri taga on habras inimelu ja tema lähedaste inimeste ring. Saame naabri, kolleegi, vanema või lapsena kellegi jaoks nende elu süngematel hetkedel midagi muuta. Üks suurimaid müüte, mis abi otsimist ja pakkumist takistab, on see, et suitsiidimõtete kohta ei tohi küsida, sest see võib suitsiidiprotsessi käivitada