300 000 inimesega katse annab teadusliku kinnituse: maskide kandmine vähendab covidisse haigestumist

Arutelu maskide kui pandeemiaga võitlemise ühe tööriista tõhususest on käinud nüüdseks poolteist aastat. Maskikohustuse kriitikutel on mitmeid argumente: erinevalt meditsiinitöötajatest ei kanna tavainimesed maski korrektselt (millega väheneb nende kasu), kardetakse võltsturvatunde ja sellega hooletuse tekkimist (nt distantsi hoidmisel) ning viimaks küsitakse, kas taoline riigi sekkumine kodaniku valikuvabadusse on põhjendatud.

Sellist arutelu on kuulda Eestis, aga ka kõikjal maailmas. Ometi on paljud riigid maskikohustuse kehtestanud. Kuigi, tõsi, pole suuri tõenduspõhiseid, reaalelu põhjal tehtud uuringuid, mis maski kandmise efektiivsuse tõestaks. Sel on lihtne põhjus: taolisi uuringuid on ääretult keeruline läbi viia. USA, Bangladeshi ja Austraalia teadlaste ühisel uurimisrühmal see aga õnnestus.

Tulemused on üllatavad isegi tervishoiutöötajatele.