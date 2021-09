Kus autovõtmed on? Aga prillid? Jope on kadunud. Ja eile ma ju ostsin poest seemneleiba, kus see nüüd on siis? Tuttav tuleb parklas vastu, koolivend paralleelklassist, mäletan teda hästi, telekastki nägin hiljuti, aga... mis ta nimi on?!

Küsimuste kaskaadile järgneb – paratamatult – küsimuste küsimus: kas mul on nüüd Alzheimer?

Inimesed on ju kursis, mida loetakse Alzheimeri varajasteks tunnusteks, ja igapäevaste asjade unustamine on selles nimekirjas esikohal.