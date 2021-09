Korruptsioonikütid soovitavad esilobist Janek Mäggil töö pikemaks ajaks pausile panna

Delikaatseks muutub Mäggi uus töökoht seetõttu, et mees veab samal ajal ka lobifirmat ­Powerhouse, mille üks peamisi eesmärke on oma klientide huvide esindamine just suhetes riigiga. Näiteks on Mäggi klient hiinlaste Huawei, kes soovib, et Eesti riik ei paneks nende 5G-seadmeid julgeoleku kaalutlustel sobimatute nimekirja. Seda tööd teevad Mäggi ja tema kolleegid muuhulgas just superministeeriumi ametnike ning ministrite hulgas.