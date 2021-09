Ametist lahkuv kaitseministeeriumi tippametnik Oidsalu: kaitseväe juhataja Herem on olukorras, kus piltlikult öeldes pool armeest on koos

Riigikantseleist on tehtud kaitsepolitseile sinu kohta avaldus, et sa pole ministeeriumis riigisaladusega kõige korrektsemalt läbi käinud. Mis toimub?

See on tühistamiskultuuri bürokraatlik versioon. Läksime riigikantseleiga tülli ja see tüli on läinud ülekäte. Ka minul on sellepärast piinlik. Avalik teenistus tervikuna vajab otsustavat muutust, oleme kriisis, püksid on jalast maha vajunud, aga seda saab koosolekulaua ääre taha kenasti varjata, nii et väljast näeb kallist lipsu ja hästiistuvat pintsakut.

Kas selle käigu taga on ka sinu konflikt riigikantseleiga ja selle juhi Taimar Peterkopiga? On viidatud sellisele konfliktile kaitsevõime tõstmise kontekstis, Leedu-Valgevene piiril toimuvale reageerimise kontekstis, sind on süüdistatud selle taustal sõja õhutamises jne.

Aga jah, käisin ise juulis Leedus piiril toimuvat vaatamas, kohtusime siseministriga, piirivalve juhiga, sain aru, et asi on tõsisem, kui me Tallinnas arvasime. Kriis oli juba kaks kuud käinud, aga meie konsensuslik kriisitaju oli endiselt selline, et arutelu Leedu täiendava toetamise teemal käis patjade ja tekkide annetamise tasemel.