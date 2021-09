Eesti ohtlikem ämblik hammustas Saaremaal naist

Arahnoloog Meriste õnnitles kirjanikku ja selgitas : „Olete kohtunud Eesti kõige ohtlikuma ämblikuga. Liigi ladinakeelne nimi on Cheiracanthium erraticum, eestikeelset nime paraku pole. Olen ka ise tema käest hammustada saanud ja hammustuskoht tõepoolest veidi paistetas. Leebem kui mesilased või herilased ja hammustada saamine on haruldane sündmus, aga selline see meie kõige ohtlikum ämblik ongi.“