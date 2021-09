GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Kangasse mähitud Triumfikaar TÕI Champs-Élyséele tuhandeid huvilisi kogu maailmast

REGGAE TARRVI KASTMED Kunstnik ja reggae-DJ Tarrvi Laamann tegeleb kujutava ja helikunsti kõrval ka kõrgeklassilise kastmekunstiga. Su suu lihtsalt peab tema valmistatud maitsepommilike grilli- ja dipikastmetega kokku puutuma. Küsige temalt, kui teda näete.

TRIKID KOROONAGRAAFIKUGA Teadlane Keegan McBride näitas, et Terviseamet kuvab oma koroonaandmeid nii, et tulemuseks on suurim nakatumine 30–39aastaste seas. Kui aga graafiku x-teljel väärtuste sammu mitte muuta, siis kasvas haigestumine 107 protsendi võrra hoopis 10–14aastaste hulgas!