Vanalinnas slaavi disainipoe avanud Vitalia Sass: Ukrainas on palgad ilmselt samad kui Hiina tehasetöölistel, aga kvaliteet täiesti teine

Vitalia Sass ei ole Eestis just kuigi tuntud nimi. Ent tema abikaasat, Pipedrive’iga end ja ka teisi miljonäriks teinud Ragnar Sassi teab pärast mullust ükssarvikutehingut terve startup-ühiskond ja nii mõnigi peale selle.

Vitalia, tema abikaasa, on rõõmsameelne ja kaunis ukrainlanna. Talle meeldib Tallinn, see on tema kodulinnaga sama suur linn. „Väga sarnane.“ Ta ütleb lihtsalt: „Ma tunnen end siin hästi!“

Neli aastat Indias modellina töötanud, otsustas ta ühel hetkel, et tahab koju puhkama minna. See amet ei olnud tema esimene valik. Aga palk oli hea ja reisimine modellina tundus tol hetkel hea mõte.