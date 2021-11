Ameerikas läbi murdnud idufirma omanik Priit Vaikmaa edu saladusest: skeptikuid ei maksa liiga palju kuulata

Mitmekümne miljoni euro väärtusega IT-äri omanik, Saaremaalt pärit Priit Vaikmaa on veendunud, et hea elu tuleb tahes-tahtmata ettevõtlusega. Näide on tal iseenese najalt võtta: kaheksa aastat tagasi ostis ta pisikese SMSidega tegeleva idufirma TextMagic, murdis ideega Ameerikasse ja loeb tänaseks miljoneid. Vaikmaa sõnul on Eesti ideaalne kasvulava miljardiäridele. Ideed on olemas, raha on olemas – oleks vaid inimest, kes teeks.

Kui rikas te olete?

Eile (24.9.2021) liigutasime TextMagicu grupi juriidilise peakorteri lõplikult Eestisse. TextMagic AS on nüüd kõikide grupi ettevõtete ja varade – tarkvaralahenduste, intellektuaalse omandi, brändide ja veebilehtede omanik. Praegu on ettevõtte väärtus hinnatud mitmekümne miljoni euro peale. Ja mulle kuulub sellest 90%.

Kuidas on võimalik, et SMSid ajavad sellist rikkust kokku? Need on ju kauem olemas olnud kui teie firma. Mida te nii erilist välja nuputasite?

Teenime USA turult ligi 70% oma puhaskasumist. Ameerikas on umbes 30 miljonit firmat.