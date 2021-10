Surm Facebookile! ja muid räigeid lauseid, mis sellel juhtkirjal aitavad Facebookis levida

Ärge tehke endale kodulehti Facebooki! Ärge siduge oma muude lehekülgede toimimist Facebooki infovooga! Ärge lootke Facebookile kui juhtivale turunduskanalile! Ärge lugege seda saasta, mida Facebook teile ette söödab! Ärge ostke neid tooteid!

Seda kõike on maru lihtne öelda, aga päris raske teha. Paljudel on Facebooki kasutamisest saanud praktiline hädavajadus. Harjumusest rääkimata. Facebooki võim – 2 miljardit kasutajat iga päev, keskmine täiskasvanu veedab seal 20 päeva aastas – on määratu.

Sotsiaalmeedia on üks peamisi põhjuseid, miks me juba aastaid elame tõukejõudude juhitud ühiskonnas.