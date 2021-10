Õpetajate palgad erinevad tavakoolis mitmesaja euro võrra. Omavahel nad rahast ei räägi, sellest tõuseks tüli

„Õpetajad omavahel koolis palgast ei räägi, see on suur saladus, sest muidu hakkaks võrdlemine, et „minul on ju rohkem tunde, raskemad klassid, miks mina sinust vähem palka saan?“ Streigist oleme õpetajatega omavahel rääkinud küll ja oleme ühel meelel, et see on väga vajalik,“ avaldab õpetaja Meelis.

Katariina Libe 13