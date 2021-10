Avatuse poolt, räuskamise vastu: miks uus kodumaine majanduseliit tegelikult poliitikutele raha annab?

Oktoobri alguses astus Ameerikas inspireerivate esinemiste poolest tuntud TED konverentsi lavale ühe pärlnööbikesega roosasse Tallinn Dollsi ülikonda riietatud eestlanna Karoli Hindriks. Ta oli enesekindel ja kõneles hingestatult. „Ma kasvasin Eestis, Nõukogude okupatsiooni ajal. Raudse eesriide taga. Sel ajal oli leib, sokid ja aluspesu luksus. Ma ei osanud isegi unistada avatud maailmast, sest mõned piirid on nii tihked, et isegi unistused ja ideed ei saa rännata.“

Sama päeva hommikul intervjuul Eesti Ekspressi ajakirjanikuga tõdeb ta, et on uskumatu, mida eestlased on viimase kolmekümne aasta jooksul korda saatnud. Milliseks oma riigi üles ehitanud. Samas lisab kurbusega, et viimased aastad on Eesti seilanud vanal rasval ja see rasvakiht on üsna õhukeseks kulunud: „Ma tunnen nii kohutavalt president Merist puudust! Kui ta tänast Eestit näeks, keeraks ta hauas ringi.“