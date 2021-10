Ei tohi unustada, et koroonasurmad on välditavad. Ebavajalikud. Poliitiliste valikute küsimus.

Jah, igaüks sureb lõpuks. Jah, paljud koroona tõttu lahkunutest olid vanad ja väetid. Kõik see ei puutu asjasse. Selline jutt on osa surma normaalsuseks muutmisest. Mis teha, paljud surevadki, mis seal ikka – see on ikka päris jäle suhtumine.

Keegi meie surnutest ei väärinud hingetuna tasapisi ja piinarikkalt lämbumist. Paanikas.