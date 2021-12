Raivo Heina parim investeering tuli pankrotist

Hein investeeris ligi 10 miljonit krooni Gild Arbitrage fondi, mis hiljem likvideeriti. Lisaks Heinale investeerisid sinna ka mitmed teised tuntud ja edukad eestlased, nagu näiteks: Marcel Vichmann, Erko Kundla, Allan Martinson, Tiina Mõis, Tõnis Palts jt. Kokku investeeris fondi 300 investorit peamiselt Balti riikidest.

Fond pakkus hiigeltootlust, kuid 2008. aastal alanud majanduskriis ja riskantsed investeeringud hävitasid osakuomanike raha. Tuntuim fondi investeering oli Armeenia väärismetallide kaevanduste uurimise litsentsidesse.

Hein ütles, et see nukker lugu sai tema jaoks parimaks investeeringuks seetõttu, et ...