Kõik teed viivad tsentrisse

Mõned kutsuksid seda igavuseks. Kohalike valimiste kampaania olevat olnud kiretu, tavaline, jõuetu, üllatusteta – ühesõnaga, igav. Kes igavuse üle nuriseb, näeb selles üldjuhul midagi halba. Peaks olema huvitav, aga näed ei vea välja.

Tegelikult oli see ajastu peegeldus. Siin ongi lubatud õppetund: igav on in.

Kui eelmine valitsus laiali läks, rääkisid nii uue kui ka vana koalitsiooni poliitikud, kui kõrini neil isiklikult oli pidevast räuskamisest – sõimamisest – vabanduste nõudmisest ja siis kõige eelneva eskaleerimisest uuele tasemele.

Kel tundlad päris jääs pole, saavad aru, et ka valdaval enamikul kodanikest on sellest märksa kõrgemale kui kõrini.