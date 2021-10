EKRE Tallinna volikogu fraktsiooni juht Mart Kallas selgitab riigi valimisteenistusele saadetud avalduses, et ta viibis esmaspäeva hommikul kella kümnest üheni vaatlejana Kalevi spordihallis ja jälgis seal toimunud paberhäälte üle lugemist. Kallas pani tähele, et paari kandidaadi häälepaki puhul tundusid numbrid valimissedelitel olevat kirjutatud vaid paari erineva käekirjaga. See „ei ole tavapärane, sest erinevate inimeste kirjutatud numbrid peaksid teoorias ja ka praktikas erinema,“ selgitas Kallas.