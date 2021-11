„Kuidas see on võimalik? Minu eetikasse see ei mahu!” põrutab farmaatsiatehase omanik Veiko Saluste (53).

Kuni selle artiklini teab avalikkus teda kui Eesti farmaatsia self made mani.

Ta omab 50 miljonilist tehast Viimsis. Toodab poolele maailmale veterinaarravimeid ivermektiinist desoaineteni, ja kuni hiljutise ajani ka toidulisandeid inimestele. Mulluses koroonakriisis töötas ta koos 140 alluvaga aasta otsa - seitse päeva nädalas - ja tegi rekordkasumi. Hakkas ehitama 20 000 ruutmeetrist ultramoodsat farmaatsiaklastrit Suur-Sõjamäele Tallinnas.

Eduloo argipäev nii ilus pole. Vaevalt tahaks keegi praegu Saluste nahas olla.