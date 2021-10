Aitäh, Erik!

Keegi poleks osanud Erikut valmistada ette eluks pärast seda, kui ta 2016 varakevadel Eesti Ekspressi juhtima asus: suvel toimus Brexit, sügisel valiti Ameerikas presidendiks Donald Trump. Korraga polnud Eestiski enam võimul Reformierakond, vaid valitsust juhtis Jüri Ratas. EKRE kogus aina räusutuure. Räppar Suur Papa, kes veel hiljuti oli palas „O“ tõdenud, et „räpparid on kiimas, sest ma kusen nende kasti, mis on liivane“, lõõritas nüüd „Kiki Miki!“ ja kõik väiksed lapsed arvasid, et tegu on kõige parema lauluga üldse.

Maailm, nagu seni seda tundsime, oli igaveseks muutunud. Ja Erik sööstis selle ilma kallale Ekspressi juhtimispuldist.