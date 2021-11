Miskit on mäda Interpolis: lisaks pedofiilidele ja mõrtsukatele peetakse üleilmset jahti ka diktaatorite vaenlastele

Californias elav ärimees ja kahe lapse isa Alexey Kharis avastas 2015. aasta alguses uudiseid sirvides jahmatava teate, et Venemaa küsib Interpolilt abi tema vahistamiseks.

Kharis oli šokeeritud. 46aastane mees teadis Interpolist ning jahist maailma tagaotsitumatele kurjategijatele ainult raamatute ja filmide põhjal. Ta püüdis endale sisendada, et kõik saab korda ning et tegu on ainult Vene võimude hirmutamistaktikaga. Kindlasti pole maailma suurimal politseiorganisatsioonil põhjust tema jahtimiseks.

Järgmistel kuudel kontrollis Kharis Interpoli koduleheküljelt rahvusvaheliselt tagaotsitavate fotogaleriid, kus leidub tuhandeid pilte. Lõpuks sattus ta näofoto peale, millelt ta ise karastunud kriminaali pilguga vastu jõllitas. „Oh jumal,“ hüüatas ta hirmunult.