Kõigele lisaks ka empaatiakriis

Eelmine nädal lugesime pea igapäevaselt teateid, kuidas mõnel vaktsineerimata inimesel on tulnud mõte tungida haiglasse, teised mõnitavad arste, õdesid ja teenindajaid, halvasti öeldakse nii omadele kui võõrastele. Seejuures muidugi nõutakse isikuvabadusi.

Tegelikult on päris häiriv avastada, et su lähedal on inimesi, kes ei ole nõus kandma ühist vastutust ja andma oma panust. Ka siis, kui küsimus on elus ja surmas. Teisalt kostab „krõbedaid" sõnu nendeltki, kes on oma panuse andnud.