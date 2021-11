Kas sina oled kunagi tuvipoegi näinud? Sellele on hämmastav selgitus

Kas sa usud, et printsess Diana mõrvati? Aga kas sa seda usud, et New Yorgi maailma kaubanduskeskuse kaksiktornid purustati USA enda salateenistuse mahitusel?

Kui nii, siis tõenäoliselt pole sa end ka vaktsineerinud ja kuulud mingil moel praegu nende kangelaslike tagakiusatute hulka, keda hommikust õhtuni manitsetakse mõistust pähe võtma ja ennast vaktsineerima. Su vaktsiiniusku tuttavad ei jõua ära imestada: ise veel tark inimene, kõrgharidusega!

Vaktsiinivastasus ei sünni informatsiooni puudusest, selle juurestik on hoopis sügavamal. Austraalia Queenslandi ülikooli professor Matthew Hornsey uuris vaktsiinivastasuse põhjuseid