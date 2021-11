Viimased nädalad on ridamisi häid sõnumeid toonud: raskekujulise COVIDi leevendamiseks on leitud vanu, kuid efektiivseid rohtusid ning on kasutusele võetud ka uusi ravimeid. Kui kaugel on need ravimid Eestist? Ja mis seis on Delta-tüve tõrjuva vaktsiiniga?