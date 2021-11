Riigikogu: maksu alandamine ei odavda hügieenisidemeid

Komisjoni esinaine Siret Kotka teatas, et tema ei usu, et säärast muret saab lahendada maksu muutmisega. „Vähendatud käibemaksumäär ei mõjuta sageli toote lõpphinda üksiktarbijale ning seetõttu on see meede ebaefektiivne,“ selgitas rahvasaadik. „Maksusüsteemi kaudu toote soodustamine tähendab seda, et soodustust saavad ka need, kes seda ei vaja.“