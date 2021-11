Valija kuulab sotsi juttu ja võdiseb õudusest. Sotsid saavad jälle valimistel peksa. „Miks nii? See on ju nii ebaõiglane?“ imestavad sotsid. „Meie tegelik toetus on ju palju suurem! Valijad on lollid! Tegelikult väärime just meie võimalust valitseda, meil on ju nii head mõtted!“

Sotsid otsustavad lõpetada jutu maksutõusudest.