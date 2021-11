GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Kaja ja Andruse tüli

„EESTI PRUUT“ SAI MARGILE 17. novembril tähistab Eesti Kunsti­muuseum oma 102. sünnipäeva. Sel puhul antakse välja Eesti kunstniku teosega sünnipäevamark. Tänavust, järjekorras 12. marki kaunistab Gustav Adolf Hippiuse „Eesti pruut“ (1852). Elagu eesti kunst!

KUMMIKUD Soovitatavalt voodriga – väljast kummist ja seest soe saabas on parim sõber Eestimaa sombuses novembris.

KAJA JA ANDRUSE TÜLI Andrus Ansipi ja Kaja Kallase vastastikune teravuste loopimine avalikkuse ees viib viimased lugupidamise riismed Reformierakonna vastu, kelle maine on nagunii juba mutta vajunud. Mis siin imestada, et rahvas poliitikutest lugu ei pea.

KIHUTAVAD TOIDUKULLERID Muidugi on oluline, et klient saaks oma Boltist või Woltist tellitud eine soojana ja lubatud ajal kätte. Aga märksa olulisem on, et kuller tee peal oma tõuksiga mõnda pahaaimamatut lapsukest või mutikest alla ei ajaks või ise oma jalgrattaga autorataste vahele ei paiskuks.