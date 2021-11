Supernõunik Mario Kadastik: suurim viga on mitte otsustada

Sellal kui valitsust kritiseeritakse otsustamatuse eest, tegi haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) nõunik Mario Kadastik (40) kümne minutiga viie miljoni eurose otsuse. Riik sai koolidesse kiirtestid, kuid ka mürglit kogu raha eest. Riigikogu, riigikontroll, ajakirjandus, ettevõtjad – HTM on pideva kritiikatule all. Miks tehti pakkumine vaid ühele ettevõttele ja teistelt ei küsitud? Miks hangiti rapsides? Miks on otsustajaks ministri nõunik?

„Tee või ära tee – peksa saad ikka,“ ütleb Kadastik. „Kõige suurem viga on mitte otsustada.“

25. oktoobri õhtul oli ministeeriumi tuumik kriisikoosolekul. Nädal oli jäänud koolivaheaja lõpuni, plaan oli kõiki õpilasi testida. „Juhuslikult saime teada, et masstestimisest ei tule midagi välja,“ ütleb Kadastik.