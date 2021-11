Seitse Nõmme elanikku saavutasid nende naabrusse rajatud krematooriumi ehitusloa tühistamise.

Valdeku tänaval asuv krematoorium valmis juba poolteist aastat tagasi, kuid pole kohtuvaidluse tõttu seni tööd alustanud.

„See on meie jaoks elu ja surma küsimus,“ ütles krematooriumi asutaja Tarko Tuisk Ekspressile. Tuisu sõnul on ärisse investeeritud üle miljoni euro. Kuna krematoorium seisab jõude, toob see ettevõttele suurt kahju.