Ahistamisvaidlused vaid tugevatele

Killud oli toimetuses teada, aga loost jäid mitmed välja. Iga täpsustusega oleks suurenenud tõenäosus, et naise isik saab avalikuks. Anonüümsus oli tingimuseks, et me üldse kuuleks lugu.

Alles oma karjäärile vundamenti laduv naine kartis, et tulevikus võib nii mõnigi uks selle loo pärast kinni jääda, unistuste töökoht kättesaamatuks. Ma ei ütle selliste kõhkluste peale, et ära muretse, küll kõik laabub. Vastus on kohe: „Arusaadav!". Mul on sellest kahju.

Piisab, kui meenutame mõnda ahistamise või lihtsalt ebakohase käitumisega seotud skandaali arutelusid, ning on selge, et sinna keskele sattumiseks peab olema tugev. Kuuleb mõistlikke ja tasakaalukaid mõtteid, aga on teistsuguseid ja paraku üsna oodatud reaktsioone.

Esiteks jutt, kuidas noored naised ei saa enam aru naljast, mida on aastakümneid tehtud.