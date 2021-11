Sõõrumaa ostis G4Si büroohoone

Seni omas Paldiski maantee kinnistut börsil noteeritud Baltic Horizon Fond. Läinud nädalal teatas fond, et müüs büroohoone firmale HITS Investments. „Nüüd, kui objekti ootavad ees üürnike muudatused, oli fondil mõistlik juhtida tuleviku kapitalikulude riski ning hoone edasi müüa kohalikule arendajale,“ teatas fondijuht Tarmo Karotam Tallinna börsile.

Äriregistri kohaselt omab HITS Investmentsi osaühingu CAPITALIA kaudu Martin Ühtegi. Kuid selle asutajaks on Sõõrumaa firma U.S. Invest, meiliaadressiks info@usinvest.ee, ja ka Rotermanni tänava aadress ühtib Sõõrumaa Forus Grupi omaga. Ühtegi on Forus Grupi nõukogu liige.