Kuidas minust sai filantroop (ja sinust võiks samuti saada)

Andrei Liimets on annetamistalgute korraldaja, kodanikuaktivist ja kultuurikriitik.

Sõbrad-tuttavad võiksid pealkirja lugedes ilmselt hüüatada: mis jama sa nüüd ajad, Andrei! Ise toimetad enamasti kitsikusega leppivas vabakonnas, haltuuratad veelgi vaesemas kultuurisektoris, mis filantroop sina saaksid olla. Need on need Bill Gatesid ja Warren Buffetid, Eestis võib-olla Taavet Hinrikused ja Rain Lõhmused, kelle hiigelkasumitest jääb üle ka ühiskondliku hüve nimel ära anda.

Vastus peitub arvudes. Eestis annetab World Giving Indexi andmetel alla kolmandiku inimestest. Keskmiselt annetab igaüks neist umbes ühe kallima otsa kohvitassi jagu kuus. Elitaarsena kõlava 1% kõige enam annetajate sekka pääsemiseks on vaja välja käia aastas natuke üle ühe brutokuupalga jagu raha.

On seda palju või vähe?