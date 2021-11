Juba 30 aastat tagasi kirjutas psühholoog Alice Miller andekate laste draamast („The Drama of the Gifted Child“): oma sisemuses kõiguvad nad grandioossuse ja depressiooni vahel. Pidev sisendamine, et laps on parim, mõjub kokkuvõttes toksiliselt, sellest tekkiv eneseusk on petlik. Kogu kasvatuse paradigma seisneb lapse ego patsutamises ja paisutamises. Kiitmisega tasub ettevaatlik olla, sest