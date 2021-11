GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Masendav elektri hind

LUSH Maailma juhtiv vannipommitootja kustutas mustal reedel kõik ettevõtte sotsiaalmeediakontod (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok), sest neile tundub ebaeetiline ajada äri ja tuua noori platvormidele, mis teismeliste vaimsele tervisele väga kehvasti võivad mõjuda.

Z-PÕLVKONNA HÄÄL Kui tahate seda kuulda, siis pange pilk (ja kõrv) peale lauljale, laulukirjutajale ja produtsendile nimega PinkPantheress, kellel on TikTokis miljon fänni ja kelle lugu „Just for Me“ on kasutatud enam kui 2,1 miljonis TikToki videos.

MASENDAV ELEKTRI HIND Kas keegi seletaks ometi ära selle jama, mis toimub elektrienergia hinnaga? Mis värk on, ah? Kas nii hakkabki olema? Aga miks?

AINULT HALVAD UUDISED Eks me ise anna ka kütet alla, aga tõesti – bäädi on ümberringi nii palju, uued tüved ja kõrged hinnad, surmakutsarid ja memmemõrtsukad, hirmsad ilmad ja seksuaal­perverdid. Tahaks niisama mandariine mugida ja pühadeks valmistuda, mitte iga päev muudkui karta, et kustpoolt uus hirmus uudis tuleb!

NÄDALA SÕNA: OMICRON Eestipäraselt ka Omikron, neile, kes armastavad keerulisemaid kombinatsioone - B.1.1.529. Koroonaviiruse uus tüvi on kogu maailma taas tagajalgadele ajanud ja kõlamas on juba tuttavaks saanud aastalõpumuusika variatsioonid teemal „jõulud jäävad ära“. Vaata ka Delta tüvi, India tüvi, Pablo Picasso „La Colombe“, Omniva, omibuss, trollibuss, trollivabrik, Mikronid, makromajandus, ansambel Korn, mikrohaavand, mimikri, Irja Lutsar, Varro Vooglaid, mikrofon, fonolukk, OMON, Valdur Mikita, Miki-Hiir, umbluu.