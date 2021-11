Merili Nikkolo FOTO: Priit Simson

Uued linna- ja vallajuhid on paika saamas. Niisamuti palganumbrid, mis on mõnes Eestimaa kohas teinud ajalooliselt suure hüppe. Ja tore ongi! Kui tahame võimekaid juhte, siis on sellel hind. Väärt koht vajab väärikat palka.