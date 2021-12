Eesti lootustandvaim jalgpallitalent tegutseb platsi kõrval: Jürgen Hennil on põhjust mõelda rahvusvahelise karjääri peale

Käes on detsembrikuu ja õues käre pakane, kuid kodune klubijalgpall alles jõuab oma kulminatsioonini. Täna ja pühapäeval tõmbavad Maarjamaa kaks kõige võimsamat vutimeeskonda Flora ja Levadia jalga vähe pikema korgiga jalgpallisaapad ning peavad omavahel maha kaks lumelahingut, mis otsustavad meistritiitli.

Kuid olgugi, et üsna suure tõenäosusega ei suuda Flora teist korda järjest enam meistritiitlit kaitsta, on see klubi siiski tänavuse hooaja kõige suurem võitja. Ja selle võidu peaarhitekt pole mitte kõigi sarjade peale kokku 26 väravat löönud Rauno Sappinen – mees, kes kohe kindlasti talvel kuskile soojemale maale kõrgema tasemega liigasse pääseb –, vaid meeskonna peatreener Jürgen Henn, kes võiks vanuse poolest vabalt isegi veel pallimurule joosta.