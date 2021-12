Null kuni neli sekundit – nii öeldi kunagi kaitseväes kasutatava granaadi viiteaja kohta, kui see peost lendu visata. Umbes sellise süüteajaga on ka Sami Seppänen. Kunagi ei tea, kas ta plahvatab kohe või on mõni sekund aega varjuda. Konfliktid ja võitlused on Seppänenil geenides. Kas see sai talle ka saatuslikuks või lõppes motivatsioon võidelda, ei oska – või ei taha – keegi otse öelda. Igal juhul langeb tema ametist lahkumine kokku riigikogu otsusega võtta vastu nn Huawei seadus. Seppänen kinnitab Ekspressile, et seost pole muud kui et protsess nüüd lõppes ning on saabunud sobiv hetk muutusteks.

„Huawei seaduse“ ehk elektroonilise side seaduse muutmise vastu võitlemine oli Seppäneni viimane suur ja raevukas lahing.