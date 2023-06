EKSPRESSI ARHIIVIST | Anett Kontaveiti ema: mul polnud eesmärki tütrest meistrit kasvatada, aga võitmata ta mängida ei oska

Kui 1995. aasta jõululaupäeval Ülle Milkil tütar sündis, teadis ta kohe, et paneb lapsele nimeks Anett. Tal käis trennis lootustandev õpilane Anet Kaasik ja Üllele meeldis see eesnimi väga. Aga neljakilone imik tundus nii tugev, et sai eesnimele teise t-tähe otsa.