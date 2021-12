INTERVJUU | Rein Taagepera: tõusev vihalaine võib maailma segi peksta, nagu seda tegid kommunism ja fašism

Esimene USA president, kelle nime Rein Taagepera selgeks sai, oli Franklin D. Roosevelt, kui Saksa okupatsiooni aegne Tartu Postimees teda hurjutas. Alates John F. Kennedy ajast USAs elanud politoloogiaprofessor aitab mõista, milline vihalaine tõi võimule Donald Trumpi ning kuidas ameeriklaste äng meie elu mõjutab.

Ütlete, et tõusmas on järjekordne ülemaailmne vihalaine. Mis see vihalaine on ning kuidas on varasemad vihalained maailma mõjutanud?

Ühiskondade saatus on enamik ajast ehitada ja aeg-ajalt ehitatut lõhkuda. Ehitamine on igav, ennustatav ja kesiste tulemustega. Takerdub aja jooksul üha enam reeglitesse.

Lõhkumine on huvitav, ootamatu ja vabastab reegleist. Ta toob palju valu ja kannatusi – seda aga loodetavasti ainult teiste jaoks. Enamiku ajast järgime väljakujunenud juhtoinaid liigagi taltsalt. Uriseme, aga vaikime, uskudes, et midagi muuta ei saa, kuigi saaks. Vahetevahel aga kuhjub viha, viha kogu ühiskondliku korralduse vastu. Levib usk, et kõike segi lüües saab põgeneda iseendi eest.