Kiirabiauto ootas PERHi ukse taga kaks ja pool tundi. Erakorralise meditsiini keskuse juht: meile saabus päevaga 94 kiirabi

"Ootamatult suurt haigete saabumist me enamasti ette prognoosida ei saa," lausus dr Novak, "seega ei ole probleem kergesti lahendatav. Terviseamet on sellest teemast teadlik ja otsib lahendusi. Jaanuari algul on tulemas ühine arutelu kiirabi ja EMO juhtidega. Samas võib öelda, et tegemist on globaalse probleemiga, ning näiteks ELi riikides ja USAs on tavaline, et madalama prioriteediga haigega tuleb kiirabil oodata tunde."